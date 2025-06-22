وسط تطورات المنطقة.. بيان ونداء من سلام

قال رئيس الحكومة في بيان، اليوم الأحد، إنه " بمواجهة التصعيد الخطير في العمليات العسكرية، ومخاطر تداعياتها على المنطقة بأسرها، تزداد أهمية تمسكنا الصارم بالمصلحة الوطنية التي تقضي بتجنيب توريط او زجّه باي شكل من الأشكال في المواجهة الإقليمية الدائرة".

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وختم: "وعينا لمصلحتنا الوطنية العليا هو سلاحنا الأمضى في هذه الظروف الدقيقة".