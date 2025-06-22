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لبنان

وسط تطورات المنطقة.. بيان ونداء من سلام

Lebanon 24
22-06-2025 | 01:55
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قال رئيس الحكومة نواف سلام في بيان، اليوم الأحد، إنه "بمواجهة التصعيد الخطير في العمليات العسكرية، ومخاطر تداعياتها على المنطقة بأسرها، تزداد أهمية تمسكنا الصارم بالمصلحة الوطنية العليا التي تقضي بتجنيب توريط لبنان او زجّه باي شكل من الأشكال في المواجهة الإقليمية الدائرة".
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وختم: "وعينا لمصلحتنا الوطنية العليا هو سلاحنا الأمضى في هذه الظروف الدقيقة".
 
 
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