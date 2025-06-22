التشكيلات القضائية "قضاء وقدر"

علق مصدر ديبلوماسي على التعيينات والترفيعات الديبلوماسية الأخيرة التي أقرها مطلع الأسبوع الحالي فقال إنها سرت بسهولة بسبب إعتمادها على المنهجية العادية التقليدية في من دون اللجوء الى أي آلية معقدة.

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وقال: "في المحصلة النهائية تبين أن أربعة أطراف هي من سمّت وفاوضت وناقشت في إرساء التشكيلة النهائية. فرئيس الجمهورية كان له رأي بعدد من الأسماء في عواصم فاعلة، والرئيس سمى البعض في عواصم القرار، أما فثبت وجوده عبر سفراء في العواصم الإقتصادية، والقوات حلّت عبر سفراء في دول الإنتشار الكثيف مثل وغيرها من بلدان الهجرة الكبيرة".

المصدر ختم بالقول: "إن هذه التوزيعة أعجبت الذي قال عنها ممتازة، أما التشكيلات القضائية المتعثرة حتى الساعة لإعتمادها المعايير فقال عنها قضاء وقدر".