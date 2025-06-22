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لبنان

التشكيلات القضائية "قضاء وقدر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2025 | 01:15
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علق مصدر ديبلوماسي على التعيينات والترفيعات الديبلوماسية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي فقال إنها سرت بسهولة بسبب إعتمادها على المنهجية العادية التقليدية في لبنان من دون اللجوء الى أي آلية معقدة.
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وقال: "في المحصلة النهائية تبين أن أربعة أطراف هي من سمّت وفاوضت وناقشت في إرساء التشكيلة النهائية. فرئيس الجمهورية كان له رأي بعدد من الأسماء في عواصم فاعلة، والرئيس نواف سلام سمى البعض في عواصم القرار، أما الرئيس بري فثبت وجوده عبر سفراء في العواصم الإقتصادية، والقوات اللبنانية حلّت عبر سفراء في دول الإنتشار الماروني الكثيف مثل كندا وغيرها من بلدان الهجرة الكبيرة".
 
المصدر ختم بالقول: "إن هذه التوزيعة أعجبت الرئيس نبيه بري الذي قال عنها ممتازة، أما التشكيلات القضائية المتعثرة حتى الساعة لإعتمادها المعايير فقال عنها قضاء وقدر".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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