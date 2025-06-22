بيان.. ماذا قال عون بعد الضربات الأميركية على إيران؟

اعتبر رئيس الجمهورية أن "قصف المُنشآت النووية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر على نحو يُهدّد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة".

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وفي بيانٍ له، اليوم الأحد، قال عون: " قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم، اكثر من اي وقت مضى، أنه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لاسيما وان كلفة هذه الحروب كانت وستكون اكبر من قدرته على الاحتمال".

ودعا عون إلى "ضبط النفس وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار".