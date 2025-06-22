مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟

علم " " أن العسكريين في الخدمة الفعلية تقاضوا مساعدة قطرية بقيمة 150 دولاراً منتصف هذا الشهر.

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وذكرت المعلومات أنه من المُتفرض أن يتقاضى العسكريون نهاية شهر حزيران الزيادة التي أقرت على رواتبهم بقيمة 14 مليون ليرة، يُضاف إليها المبلغ نفسه كمفعول رجعي عن شهر أيار، وذلك إلى جانب الراتب.