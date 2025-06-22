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لبنان

مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2025 | 04:27
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علم "لبنان24" أن العسكريين في الخدمة الفعلية تقاضوا مساعدة قطرية بقيمة 150 دولاراً منتصف هذا الشهر.
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وذكرت المعلومات أنه من المُتفرض أن يتقاضى العسكريون نهاية شهر حزيران الزيادة التي أقرت على رواتبهم بقيمة 14 مليون ليرة، يُضاف إليها المبلغ نفسه كمفعول رجعي عن شهر أيار، وذلك إلى جانب الراتب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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