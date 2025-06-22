29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-06-2025
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان24
" أن العسكريين في الخدمة الفعلية تقاضوا مساعدة قطرية بقيمة 150 دولاراً منتصف هذا الشهر.
Advertisement
وذكرت المعلومات أنه من المُتفرض أن يتقاضى العسكريون نهاية شهر حزيران الزيادة التي أقرت على رواتبهم بقيمة 14 مليون ليرة، يُضاف إليها المبلغ نفسه كمفعول رجعي عن شهر أيار، وذلك إلى جانب الراتب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
22/06/2025 15:47:00
22/06/2025 15:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار ومخاوف مالية أميركية
Lebanon 24
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار ومخاوف مالية أميركية
22/06/2025 15:47:00
22/06/2025 15:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
Lebanon 24
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
22/06/2025 15:47:00
22/06/2025 15:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدات المفوضية: 45 دولاراً للعائلة!
Lebanon 24
مساعدات المفوضية: 45 دولاراً للعائلة!
22/06/2025 15:47:00
22/06/2025 15:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
البعريني: آن الأوان لتحتكر الدولة القرار والسلاح والهيبة
Lebanon 24
البعريني: آن الأوان لتحتكر الدولة القرار والسلاح والهيبة
08:26 | 2025-06-22
22/06/2025 08:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تتصاعد في البقاع… إليكم ما يحدث
Lebanon 24
أزمة تتصاعد في البقاع… إليكم ما يحدث
08:00 | 2025-06-22
22/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جبيل نوه بتنظيم استقبال ذخائر القديسة تريزيا في قرطبا
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جبيل نوه بتنظيم استقبال ذخائر القديسة تريزيا في قرطبا
07:44 | 2025-06-22
22/06/2025 07:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق فوق اجواء قرى النبطية
Lebanon 24
تحليق فوق اجواء قرى النبطية
07:40 | 2025-06-22
22/06/2025 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي طالب: لموقف عربي ولبناني موحد لأن الجميع مهدد
Lebanon 24
المفتي طالب: لموقف عربي ولبناني موحد لأن الجميع مهدد
07:38 | 2025-06-22
22/06/2025 07:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
11:08 | 2025-06-21
21/06/2025 11:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
11:46 | 2025-06-21
21/06/2025 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
03:08 | 2025-06-22
22/06/2025 03:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:26 | 2025-06-22
البعريني: آن الأوان لتحتكر الدولة القرار والسلاح والهيبة
08:00 | 2025-06-22
أزمة تتصاعد في البقاع… إليكم ما يحدث
07:44 | 2025-06-22
رئيس اتحاد بلديات جبيل نوه بتنظيم استقبال ذخائر القديسة تريزيا في قرطبا
07:40 | 2025-06-22
تحليق فوق اجواء قرى النبطية
07:38 | 2025-06-22
المفتي طالب: لموقف عربي ولبناني موحد لأن الجميع مهدد
07:22 | 2025-06-22
بسبب الأوضاع في المنطقة... بيان لشركة طيران الشرق الأوسط
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 15:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 15:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 15:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24