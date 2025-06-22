الراعي: الوطن لا يبنى إلا بأيدي أمينة ونفوس مستعدة لأن تخدم لا أن تستفيد

ترأس البطريرك لمناسبة عيد الأب في .

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وقال في عظته إنّ "رئيس الجمهورية ليس مجرّد رئيس سياسي إنما هو أب الوطن ويجسد وحدة البلاد ويحمل همّ الجميع وهو المسؤول الأول عن وحدة الكيان وحماية ".

وأضاف الراعي: "إنّ رئيس الجمهورية مرجعية وطنية ويحتذى به في التجرد والعدالة"، ولفت إلى أنّه "يجب على السلطة السياسية أن تكون صادقة فتحوّل الوطن إلى بيت كبير يتسع لجميع أبنائه من دون تمييز".

وتابع: "على المسؤول السياسي أن يعيش مهمته بروح الأب، يحمي أبناء وطنه، يسهر على مستقبلهم ويكون قدوة في السلوك، فالوطن لا يبنى إلا بأيدي أمينة ونفوس مستعدة لأن تخدم لا أن تستفيد".