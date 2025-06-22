Advertisement

لبنان

الراعي: الوطن لا يبنى إلا بأيدي أمينة ونفوس مستعدة لأن تخدم لا أن تستفيد

Lebanon 24
22-06-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1380442-638861923737487383.jpg
Doc-P-1380442-638861923737487383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي لمناسبة عيد الأب في بكركي.
Advertisement
 
 
وقال الراعي في عظته إنّ "رئيس الجمهورية ليس مجرّد رئيس سياسي إنما هو أب الوطن ويجسد وحدة البلاد ويحمل همّ الجميع وهو المسؤول الأول عن وحدة الكيان وحماية الدستور".
وأضاف الراعي: "إنّ رئيس الجمهورية مرجعية وطنية ويحتذى به في التجرد والعدالة"، ولفت إلى أنّه "يجب على السلطة السياسية أن تكون صادقة فتحوّل الوطن إلى بيت كبير يتسع لجميع أبنائه من دون تمييز".
وتابع: "على المسؤول السياسي أن يعيش مهمته بروح الأب، يحمي أبناء وطنه، يسهر على مستقبلهم ويكون قدوة في السلوك، فالوطن لا يبنى إلا بأيدي أمينة ونفوس مستعدة لأن تخدم لا أن تستفيد".
مواضيع ذات صلة
مفتي راشيا زار اللواء عبد الله: الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها
lebanon 24
22/06/2025 15:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: الاعتداءات على "اليونيفيل" لا تخدم الا العدو
lebanon 24
22/06/2025 15:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي عبدالله في عيد التحرير: لا كمال للانتصار إلا ببسط سلطة الدولة على كامل الوطن
lebanon 24
22/06/2025 15:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية أمين الكردي: بالأمس رأينا وجه العدوان الإسرائيلي باعتدائه على لبنان فهو لا يفرق بين اللبنانيين وفي ليلة العيد استهدف الوطن بكامله
lebanon 24
22/06/2025 15:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-06-22
08:26 | 2025-06-22
08:00 | 2025-06-22
07:44 | 2025-06-22
07:40 | 2025-06-22
07:38 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24