توضيح حول مناورة تدريبية في أعالي الضنية

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أوضح جهاز الطوارئ والإغاثة في في بيان، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض يوم أمس حول "شبان عالقين تحت بين بلدتي نمرين وبقرصونا في أعالي الضنية".وأشار إلى أن "الأشخاص المشار إليهم في الخبر هم عناصر من فرق الإنقاذ الجبلي التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة، وكانوا ينفذون مناورة تدريبية ميدانية بدأت صباح يوم الجمعة 20 حزيران 2025 وتستمر حتى مساء اليوم الأحد، في منطقة الوادي المحاذي للجسر المذكور".وأكد أن "العناصر لم يكونوا عالقين أو بحاجة إلى إنقاذ، بل كانوا يشاركون في سيناريو تدريبي ضمن المناورة التي تهدف إلى رفع الجهوزية".