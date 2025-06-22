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لبنان
توضيح حول مناورة تدريبية في أعالي الضنية
Lebanon 24
22-06-2025
|
06:34
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أوضح جهاز الطوارئ والإغاثة في
الضنية
في بيان، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض
وسائل الإعلام
يوم أمس حول "شبان عالقين تحت
الجسر
بين بلدتي نمرين وبقرصونا في أعالي الضنية".
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وأشار إلى أن "الأشخاص المشار إليهم في الخبر هم عناصر من فرق الإنقاذ الجبلي التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة، وكانوا ينفذون مناورة تدريبية ميدانية بدأت صباح يوم الجمعة 20 حزيران 2025 وتستمر حتى مساء اليوم الأحد، في منطقة الوادي المحاذي للجسر المذكور".
وأكد أن "العناصر لم يكونوا عالقين أو بحاجة إلى إنقاذ، بل كانوا يشاركون في سيناريو تدريبي ضمن المناورة التي تهدف إلى رفع الجهوزية".
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