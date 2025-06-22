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لبنان

المدير العام للزراعة التقى رئيس بلدية زحلة

Lebanon 24
22-06-2025 | 06:54
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استقبل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في دارته في زحلة، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالي، يرافقه أعضاء المجلس البلدي: جو عقيقي، رولان أبو خاطر، أدي أندراوس، وأنطوان القاصوف.
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ورحب لحود بغزالي والوفد البلدي، متمنيًا لهم النجاح في خدمة زحلة، ووجّه تحية تقدير إلى الرئيس السابق المهندس أسعد زغيب وأعضاء المجلس السابق، شاكراً جهودهم. وأكّد استعداده الكامل لدعم البلدية ومواكبة مشاريعها مع الوزارات المعنية.

من جهته، شكر غزالي للحود دعمه الدائم لزحلة، وعرض لأبرز حاجات المدينة على مختلف الصعد، وخاصة الانمائية والزراعية والبيئية. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والبلدية، وإطلاق مبادرات عدّة، أبرزها:

- زحلة مدينة خضراء
- خطة مكافحة داء الكلب وظاهرة الكلاب الشاردة
- تنظيم يوم العرق اللبناني واليوم العالمي للتذوق في بارك جوزف طعمة سكاف – 11 تموز
- إقامة معرض زراعي في ساحة دير مار الياس الطوق – 23 تموز
- تنظيم ليالي النبيذ اللبناني

كما أعلن لحود انه بصفته مندوب لبنان لدى المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ OIV ، رفع الملف إلى المنظمة تضمن تاريخ وتراث زحلة وخمارات النبيذ واراضي العنب ضمن نطاق زحلة، لاعتماد زحلة رسميًا كـ مدينة النبيذ في لبنان – Zahle Cité du Vin.

لاحقًا، انضم إلى اللقاء رئيس دير مار أنطونيوس الكبير – زحلة الاب جوزف شربل، مهنئًا ومتمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد.
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