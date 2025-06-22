المدير العام للزراعة التقى رئيس بلدية زحلة

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استقبل لوزارة الزراعة المهندس لويس في دارته في ، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالي، يرافقه : جو عقيقي، رولان أبو خاطر، أدي أندراوس، وأنطوان القاصوف.ورحب لحود بغزالي والوفد البلدي، متمنيًا لهم النجاح في خدمة زحلة، ووجّه تحية تقدير إلى الرئيس السابق المهندس زغيب وأعضاء المجلس السابق، شاكراً جهودهم. وأكّد استعداده الكامل لدعم البلدية ومواكبة مشاريعها مع الوزارات المعنية.، شكر غزالي للحود دعمه الدائم لزحلة، وعرض لأبرز حاجات المدينة على مختلف الصعد، وخاصة الانمائية والزراعية والبيئية. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين والبلدية، وإطلاق مبادرات عدّة، أبرزها:- زحلة مدينة خضراء- خطة مكافحة داء الكلب وظاهرة الكلاب الشاردة- تنظيم يوم العرق اللبناني واليوم العالمي للتذوق في بارك طعمة – 11- إقامة معرض زراعي في ساحة دير الطوق – 23 تموز- تنظيم ليالي النبيذ اللبنانيكما أعلن لحود انه بصفته مندوب لدى للكرمة والنبيذ OIV ، رفع الملف إلى المنظمة تضمن تاريخ وتراث زحلة وخمارات النبيذ واراضي العنب ضمن نطاق زحلة، لاعتماد زحلة رسميًا كـ مدينة النبيذ في لبنان – Zahle Cité du Vin.لاحقًا، انضم إلى اللقاء رئيس دير مار أنطونيوس الكبير – زحلة الاب جوزف شربل، مهنئًا ومتمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد.