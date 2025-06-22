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لبنان

بسبب الأوضاع في المنطقة... بيان لشركة طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
22-06-2025 | 07:22
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أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط، بياناً، عن إلغاء رحلات إلى العراق لأيّام 22 و23 حزيران.
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