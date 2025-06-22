Advertisement

لبنان

اشترى ليرات ذهبيّة بقيمة 100 ألف دولار... وهذا ما اكتشفه لاحقاً

Lebanon 24
22-06-2025 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1380494-638861996218830884.jpg
Doc-P-1380494-638861996218830884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 9-06-2025 ادّعى أحد المواطنين أنّ شخصًا مجهولًا تواصل معه من رقم اجنبي وأعلمه بأنّه يوجد لديه عدد كبير من الليرات الذهبية، ويرغب بيعها بسعرٍ مغرٍ، حيث التقى به وأخذ منه ليرة ذهبية بعد أن تأكّد أنّها سليمة، ثمّ التقيا مرّة أخرى في محلّة النهر، وأخذ منه ليرات ذهبية مقابل مبلغ /۱۰۰/ ألف دولار أميركي، ليتبيّن له لاحقًا أنّها مزيّفة.
Advertisement

 على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة وجهود استعلامية، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة أفراد عصابة النصب والاحتيال الذين كانوا قد نفّذوا عملية بطريقة مماثلة في محلّة المنصورية منذ حوالى العام، ومن بينهم:

ه. ش. (مواليد عام 1985، سوري) من أصحاب السوابق بجرم سرقة بطريقة احتيالية ومطلوب للقضاء بالجرم نفسه.
س. ي. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)
بتاريخ 15-06-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبعمليّتين متزامنتين، تمكّنت دوريات من الشعبة المذكورة من توقيف الأوّل في محلّة ضهر البيدر على متن جيب غراند شيروكي لون فضّي (تمّ ضبطه)، والثاني في محلّة برج حمّود، وتمّ ضبط ليرات ذهبية مزيفة بحوزتهما.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما لجهة تنفيذهما عملية النصب والاحتيال المذكورة، بالاشتراك مع شخص ثالث (العمل جارٍ لتوقيفه)، وأنّ دور الثاني كان تأمين سيارة زجاجها حاجب للرؤية، وتأمين نقل المنفّذ من وإلى موقع العملية والفرار على متنها بعد التنفيذ، كما أنّهما اعترفا بمشاركتهما في عملية نصب واحتيال في محلّة المنصورية منذ حوالى العام.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
مواضيع ذات صلة
مرقص: الموافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار
lebanon 24
22/06/2025 18:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقت مبلغاً مالياً ومصاغاً ذهبية يقدران بـ 90 الف دولار اميركي!
lebanon 24
22/06/2025 18:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بتكوين تتجاوز 100 ألف دولار
lebanon 24
22/06/2025 18:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 100 مليار يورو
lebanon 24
22/06/2025 18:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-06-22
10:53 | 2025-06-22
10:47 | 2025-06-22
10:34 | 2025-06-22
10:30 | 2025-06-22
10:20 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24