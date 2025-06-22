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لبنان

المفتي طالب: لموقف عربي ولبناني موحد لأن الجميع مهدد

Lebanon 24
22-06-2025 | 07:38
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رأى المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب، في بيان، أن "ما يجري في المنطقة يضع لبنان على أبواب تحديات صعبة لا يمكن اجتيازها ومواجهتها الا من خلال وحدة الموقف اللبناني العام على المستوين الرسمي والشعبي".
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وأشار الى أن "العدوان على الجمهورية الاسلامية في ايران لم يكن بفعل ضوء أخضر أميركي فحسب بل بتخطيط من الادارة الأميركية التي تحاول سوق العالم الى مرحلة جديدة والسير في الشرق الاوسط بطريقة خطيرة يكون فيها الكيان الصهيوني هو الذي يتسلّط على كل انظمة المنطقة ويرفع الهراوة بوجه الجميع وتكون الادارة الاميركية بمثابة الحارس له والمهدد به والراعي لابتزازاته واستفزازاته وضغوطه على الجميع".

ودعا طالب ل"موقف عربي واسلامي موحد لا يدين فقط الانخراط الاميركي بالحرب على ايران فقط بل يؤسس لرؤية متكاملة حيال المرحلة المقبلة بكل تداعياتها لأن الجميع بات في حكم المهدَد وتحت دائرة الضغوط التي سوف تتسع ما لم يستفق الجميع ويعملوا لشيء من التوازن والتماسك".

وشدد على أن "يكون الموقف اللبناني موحدا على كافة المستويات وأن يتحمل الجميع المسؤولية في الخطاب الجامع والمواقف التي تبتعد عن الاثارة او تلك التي لا تحترم مكونات البلد ولا تأخذ المصلحة الوطنية في الاعتبار"، مؤكدا أن "دقة المرحلة وخطورتها وحساسيتها تستدعي التعامل معها بمسؤولية عالية من كل القيادات السياسية والدينية، وكذلك من الوسط الاعلامي وكل من له سلطة او تأثير او مقدرة على التغيير". (الوكالة الوطنية)
 
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