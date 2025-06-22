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لبنان

البعريني: آن الأوان لتحتكر الدولة القرار والسلاح والهيبة

Lebanon 24
22-06-2025 | 08:26
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أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني أن "لا علاقة للبنان بالحرب بين إسرائيل وإيران، وأن توريط لبنان بها هو جريمة وطنيّة، فالمطلوب الحفاظ على حياد لبنان من أجل الحفاظ على استقراره" .
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وأضاف: "فليكن القرار بيَد الدولة اللبنانية وحدها، وليُبدّ كل اللبنانيين مصلحة بلدهم على مصلحة أي طرف آخر، فقد آن الأوان لتحتكر الدولة القرار والسّلاح والهيبة" .

وخلال سلسلة لقاءات في مكتبه في عكار، تطرق البعريني الى ملف مطار القليعات فقال: "لا ننكر اننا في بادئ الأمر انتابنا القلق جراء عدم بت الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الجمعة، فخشينا الدخول في دوامة التأجيل والمراوحة مجددًا، ولكن بعد سلسلة اتصالات بالمعنيين في رئاسة الحكومة والوزراء المتابعين للملف، كانت الوعود إيجابية، وعليه نستبشر خيرًا بأن يتحول هذا المشروع إلى حقيقة، ما يُدخل عكار في مسار جديد اقتصادي وانمائي وخدماتي" ، مشددًا على أن "هذا الملف سيبقى موضع ضغط ومتابعة حتى تنفيذه".
 
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