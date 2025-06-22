البعريني: آن الأوان لتحتكر الدولة القرار والسلاح والهيبة

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أكد عضو تكتّل " " النّائب أن "لا علاقة للبنان بالحرب بين وإيران، وأن توريط بها هو جريمة وطنيّة، فالمطلوب الحفاظ على حياد لبنان من أجل الحفاظ على استقراره" .وأضاف: "فليكن القرار بيَد وحدها، وليُبدّ كل اللبنانيين مصلحة بلدهم على مصلحة أي طرف آخر، فقد آن الأوان لتحتكر الدولة القرار والسّلاح والهيبة" .وخلال سلسلة لقاءات في مكتبه في ، تطرق البعريني الى ملف فقال: "لا ننكر اننا في بادئ الأمر انتابنا القلق جراء عدم بت الموضوع في جلسة الجمعة، فخشينا الدخول في دوامة التأجيل والمراوحة مجددًا، ولكن بعد سلسلة اتصالات بالمعنيين في رئاسة الحكومة والوزراء المتابعين للملف، كانت الوعود إيجابية، وعليه نستبشر خيرًا بأن يتحول هذا المشروع إلى حقيقة، ما يُدخل عكار في مسار جديد اقتصادي وانمائي وخدماتي" ، مشددًا على أن "هذا الملف سيبقى موضع ضغط ومتابعة حتى تنفيذه".