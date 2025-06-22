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لبنان
هاشم: لا بد من إيجاد باب لتأمين تمويل للبلديات المنتخبة
Lebanon 24
22-06-2025
|
08:45
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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير"
النائب قاسم هاشم
ان "الظروف الصعبة والتحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب من اللبنانيين التعاطي معها بحكمة وعقلانية بعيدا عن الرهانات الخاطئة التي يبني عليها البعض مواقفه وتوجهاته للمرحلة المقبلة لتكريس سياسات الربح وفرض اراداته المتلاقية مع رغبة الخارج لأخذ وطننا والمنطقة العربية بما يرضي سياسية العدو الاسرائيلي، وهذا ما علينا الانتباه له كي لا نزج ببلدنا وشعبنا بما يضر به وهذه مسؤولية الجميع".
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وقال: "في ظل الازمات التي يعاني منها
لبنان
واللبنانيون تواجه البلديات الجديدة ازمة مالية مع صندوق بلديات ليس فارغا فحسب بل يعاني من مديونية لصالح الخزينة ولا يجوز التسليم بهذا الامر، ولا بد من ايجاد باب لتأمين تمويل للبلديات المنتخبة لتستطيع تأمين الخدمات الاساسية، ولأننا في
المنطقة الجنوبية
الحدودية اكثر ما تحتاج بلديات للنهوض بقرى وبلدات المنطقة فإننا نطالب بميزانية خاصة وزيادة مخصصات وميزانية
مجلس الجنوب
الذي يقدم الخدمات والاحتياجات الاساسية لبلدات الحافة الامامية رغم ظروفه المالية المعدومة، ولولا وجوده الانمائي في المنطقة الحدودية لكان الانماء في خبر كان".
وختم: "السؤال اليوم الى متى ستبقى اهتمامات الحكومة ووزاراتها واداراتها لهذه المنطقة الحدودية في غياهب النسيان، وستبقى عرضة للقصف والعدوان، وظلم وحرمان حكومة لبنان". (الوكالة الوطنية)
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