بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر

أكدت في الدولي- ، في بيان، أن "يعمل بشكل طبيعي، وأي تعديل على بعض مواعيد الرحلات من المطار وإليه لا تعود أسبابه لمطار بل تتعلق بالمطارات الآتية منها هذه الرحلات".

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