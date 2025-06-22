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لبنان

بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
22-06-2025 | 09:00
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أكدت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، في بيان، أن المطار "يعمل بشكل طبيعي، وأي تعديل على بعض مواعيد الرحلات من المطار وإليه لا تعود أسبابه لمطار رفيق الحريري الدولي بل تتعلق بالمطارات الآتية منها هذه الرحلات".
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