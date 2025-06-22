جابر: الموقف ثابت وموحد بتجنيب لبنان أي ارتدادات تنعكس سلباً على أوضاعنا الداخلية

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رأى وزير المالية ياسين جابر ان "المنطقة تمر بظروف مصيرية وخطرة، لكننا ما زلنا نعوّل على وحدتنا ووعي قياداتنا، وهذا ما نلمسه بما يتمتع به مسؤولونا في الدولة، من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ومن الحكومة مجتمعة، من حكمة ودراية وسبل تعاط، فالموقف ثابت وموحد بتجنيب أي ارتدادات تنعكس سلباً على أوضاعنا الداخلية، وهذا ما يمنحنا ثقة تدفع بنا الى استكمال التقاط انفاسنا الاقتصادية والمالية"، معتبرا ان "ما يعطينا الدافع، أن الموقف الرسمي محصن ومتوثب لإعلاء مصلحة لبنان ، مسخراً كل ما يلزم من خطوات داخلية وعلاقات خارجية في سبيل إعادة نهوض لبنان، وضمان إعادة إعماره".بعد النشيد الوطني ونشيد الثانوية افتتاحا، ودخول موكب الطلاب المتخرجين، ثم تسليم شعلة الثانوية من الطلاب المتخرجين الى الطلاب الذين سيحلون في الصفوف المنتهية العام المقبل، القى المربي ناصيف كلمة ترحيبية، ثم توالي الطلاب علي ، عباس صفا، نغم حايك، ليا جمعة، ، وجيسيكا جواد على القاء كلمات باسم زملائهم المتخرجين، ومن ثم قدم طلاب لوحات فنية وفولكلورية.وكانت كلمة للمربية مايا طباجة، تلاها رقصة التخرج للطلاب المكرمين، ثم قدم الفنان نادر خوري باقة من الاغاني الوطنية، وكانت كلمة راعي الاحتفال الوزير جابر فقال: "لو لم ادع لأكون راعياً لاحتفالكم اليوم، تأكدوا حتماً اني كنت لاكون بينكم ومعكم خصوصاً في هذه الأيام الصعبة والمؤلمة، لنؤكد سوياً في رسالة الى الجميع أن النبطية والجنوب، كما سائر مدنه وقراه، لن يستسلم للموت بل يصنع من كل محاولات القتل قوة تبعث روحاً متجددة، تعطي دروساً في صناعة حياة للبنان في صورة تعكس ما يمثله تجذر الراهبات الانطونيات في النبطية بالذات ودورهن ورسالتهن كنموذج صارخ للحمة الجنوبيين أبناء العيش الواحد والمصير الواحد والحلم الواحد".وقال: "في كل مرة، كان هذا الصرح التربوي والرسالي يتعرض للقتل من خلال الاستهداف التدميري جراء القصف الاسرائيلي، كنا نشهد على نهوضه أصلب وأقوى متحدياً بشهادته للإيمان المترسخ بالصمود والبقاء وعشق الحياة، وبشهاداته التي حملها خريجوه من رجال ونساء الذين يسجلون اليوم في كل المرافق التي تبوؤا فيها أعلى المراتب في الداخل والخارج، شتى محاولات التشويش على أصالة أبناء هذه الأرض، وعلى ثقافة المحبة فيها، مستمدين من مدرسة الحسين والمسيح التضحية في سبيل الخلاص، واليوم، وبعدما أصاب هذه المدرسة من استهداف حاقد دمّر اجزاء أساسية منها، نراكن كطائر الفينيق تنهضن وبإيمان كاسرين منطق الاستسلام لتثبتن كما قال السيد المسيح من كان لديه ايمان كحبة الخردل لقادر على نقل الجبال".اضاف: "صحيح أن المنطقة تمر بظروف مصيرية وخطرة، لكننا ما زلنا نعوّل على وحدتنا ووعي قياداتنا، وهذا ما نلمسه بما يتمتع به مسؤولونا في الدولة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ومن الحكومة مجتمعة، من حكمة ودراية وسبل تعاط، فالموقف ثابت وموحد بتجنيب لبنان أي ارتدادات تنعكس سلباً على أوضاعنا الداخلية، وهذا ما يمنحنا ثقة تدفع بنا الى استكمال التقاط انفاسنا الاقتصادية والمالية، وتنظيم ماليتنا العامة وقطاعنا المصرفي وضمان استراداد المودعين لأموالهم، واستكمال الخطوات الاصلاحية عبر القوانين التي تحتاجها والتي اعطاها المجلس النيابي الأولوية في اقرارها ومناقشة ما تبقى منها، وهو في موقع الجهوزية لتلقي ما تبقى".وتابع: "ما يعطينا الدافع، أن الموقف الرسمي محصن ومتوثب لإعلاء مصلحة لبنان العليا، مسخراً كل ما يلزم من خطوات داخلية وعلاقات خارجية في سبيل إعادة نهوض لبنان، وضمان إعادة إعماره ، وإن ما قامت به الدولة من خطوات ساهم إلى حدٍ في استعادة ثقة ببلدنا، وباعادة تبديل أداء عدد من المؤسسات الدولية تجاهنا التي نراها تنشط في مد يد المساعدة مادياً وتقنياً وتحديثياً لأكثر من قطاع حيوي، سواء من والبنك الدولي الذي أطلقنا معه سوياً صندوقاً لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة يجمع مليار دولار أميركي، وكانت خميرته ٢٥٠ مليون دولار نسعى لرفعها الى ٤٠٠ مليار من ، لنستكمل ما تبقى من الجهات المانحة التي ابدى العديد منهم استعداداً للمساهمة، وهذا يفتح الباب على تشجيع آخرين للحذو حذوهم، كما يفتح باباً لتشجيع المستثمرين الذين سيكون لاستثماراتهم دور اساسي وهام في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية وتحسين سبل العيش وتحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية" .وختم جابر: "لا تظنن أن هذه احلام أو أوهام، نعرف أننا أمام تحديات صعبة، جراء الأعمال الحربية القائمة، فنحن نعيش في شرق أوسط ساخن، مهتز، لكن إذا عرفنا كيف نجنب وطننا الانعكاسات السلبية لها، بعدما دفعنا من ارواحنا وممتلكاتنا أغلى الأثمان، وإذا نجحنا في تحصين وحدتنا، وتعزيز استقرارنا الأمني، وحفظ سيادتنا المقرونة بصون كرامتنا الوطنية فإننا لقادرون على أن نترجم الاحلام الى حقيقة وواقع ملموس، ولن أطيل أكثر، مبروك للخريجين الجدد، وكل الرجاء أن تفتح أمامهم مجالات الاختصاص المبدع والمنتج، والشكر كل الشكر للأخوات راهبات الأنطونية على ما قدمن ويقدمن للنبطية ولكل من قصد مدرستهن من زاد علمي وتربوي وثقافي ونهج جامع مفعم بالأمل، دامت مؤسستكم مدرسة جامعة وحاضنة، سوياً نشأنا وسوياً عشنا المصير وسوياً نبني ، عشتم، دام تقدم وازدهار صرحكن العلمي، الذي نأمل ان ينمو ويكبر من خلالكن بكن، سلم لبنان" . (الوكالة الوطنية)