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لبنان

لا يملك أوراقاً ثبوتيّة... شاب يتعرّض لحادث سير وحالته خطيرة

Lebanon 24
22-06-2025 | 09:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل شاب بحالة حرجة إلى مستشفى دار الشفاء في أبي سمراء - طرابلس، بعد تعرّضه لحادث سير مروّع على طريق زيتون أبي سمراء – الجنان، ما أدى إلى إصابته بجروحٍ خطيرة، وفقدانه الوعي.
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وبحسب المعلومات، فإنّ الشاب لا يحمل أوراقاً ثبوتية.
 
 
 
 

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