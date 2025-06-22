لا يملك أوراقاً ثبوتيّة... شاب يتعرّض لحادث سير وحالته خطيرة

Advertisement

أفادت مندوبة " "، عن نقل شاب بحالة حرجة إلى في أبي سمراء - ، بعد تعرّضه لحادث سير مروّع على طريق زيتون أبي سمراء – الجنان، ما أدى إلى إصابته بجروحٍ خطيرة، وفقدانه الوعي.وبحسب المعلومات، فإنّ الشاب لا يحمل أوراقاً ثبوتية.