اتحاد المترجمين الدوليين يطلق TransWhisper: اول برنامج ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي

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(الوكالة الوطنية)

احتضنت بلدية عالَيه، فعاليات إطلاق اول برنامج ترجمة عبر ، والحفل السنوي لتكريم الفائزين في مسابقة Traducteur En Herbe في نسختها الثالثة، والتي تهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب الناشئة في مجال الترجمة، وذلك برعاية رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، بالتعاون مع نقيب تكنولوجيا التربية ربيع .تخلّل الحفل كلمات لكل من رئيسة اتحاد المترجمين الدوليين، والمدير العام لمؤسسة معهد البورد وعضو نقابة المترجمين المحلّفين الدكتورة وديان أحمد التي أعلنت رسميًا عن "إطلاق برنامجها الاول في العالم العربي للترجمة الفورية وهو مشروع رائد لبناني الأصل، يهدف إلى نقل مهنة الترجمة إلى آفاقٍ رقميةٍ جديدة تربط الترجمة الفورية بالتكنولوجيا الحديثة، وتعزّز التواصل الفعّال بين الثقافات".ثم توالى على الكلام كل من النقيب البعلبكي، مديرة فرع الاتحاد في عاليه ديالا ، منظمة المسابقة ورئيسة قسم اللغة في الاتحاد رمزا خيرالدين.وشددت الكلمات على الترجمة وآفاقها والتعليم والابتكار والتكنولوجيا. كما تمّ تكريم الفائزين في المسابقة من مختلف المراحل التعليمية:• المرحلة المتوسطة – EB9: مصطفى – ثانوية الكوثر• المرحلة الثانوية: جوليا إدريس – ثانوية السفير، رشا حمزة – ثانوية الإمام• المرحلة الجامعية: جانيت أبي ناهد – (USJ)وفي الختام شكر القيمون على الحفل كل من حضر وشارك ودعم هذا الإنجاز، ولكل من آمن بأن الطموح لا يحدّه حدود. معتبرين ان "هذا النجاح ما هو إلا خطوة من خطوات إتحاد المترجمين الدوليين الذي تكلل مساره بالعمل والإبداع ".