غسان سكاف: إسقاط النظام الإيراني قد يأتي نتيجة لحرب إسرائيل

كتب النائب الدكتور على منصة "إكس": "‏فعلها ⁧‫ترامب‬⁩ وقصف ⁧‫المنشآت النووية‬⁩ في . نحن أمام نظام إقليمي جديد يتكون بالقوة مع الاعتراف بعدم وجود توازن في القوة العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية بين ⁧‫ايران‬⁩ و ⁧‫إسرائيل‬⁩ لمصلحة . إنّ اسقاط ⁧‫النظام الإيراني‬⁩ قد يأتي نتيجة لحرب إسرائيل وليس كهدف مباشر لأميركا. ‏علينا كلبنانيين اعتماد ⁧‫الحياد‬⁩ اللبناني الإيجابي وعدم قبول زجّنا في صراعات كنا أدوات لها لسنين طويلة، وبخاصةً اننا لم نعد نتحمل المزيد من ⁧‫التضحيات‬⁩ في الإنسان والاقتصاد والبنية التحتية".

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