26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بسبب الوضع في المنطقة... هذا ما طلبته الخارجيّة الأميركيّة من موظفيها في لبنان
Lebanon 24
22-06-2025
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الخارجية الأميركية
"أمرنا بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين من
لبنان
".
Advertisement
وأوضحت الخارجية الأميركيّة أنّ القرار "يأتي بسبب الوضع الأمني في المنطقة".
مواضيع ذات صلة
بسبب غارات الجنوب.. هذا ما قرّره موظفون
Lebanon 24
بسبب غارات الجنوب.. هذا ما قرّره موظفون
22/06/2025 20:30:24
22/06/2025 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية: تعليق مؤقت للرحلات الجوية إلى إيران والعراق بسبب الوضع الحالي في المنطقة
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية: تعليق مؤقت للرحلات الجوية إلى إيران والعراق بسبب الوضع الحالي في المنطقة
22/06/2025 20:30:24
22/06/2025 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طلبته نقابة المعلمين من وزير المالية
Lebanon 24
هذا ما طلبته نقابة المعلمين من وزير المالية
22/06/2025 20:30:24
22/06/2025 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سفارة أميركا بإسرائيل تطلب من موظفيها وعائلاتهم البقاء في أماكنهم (العربية)
Lebanon 24
سفارة أميركا بإسرائيل تطلب من موظفيها وعائلاتهم البقاء في أماكنهم (العربية)
22/06/2025 20:30:24
22/06/2025 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجار: حريصون على إبعاد لبنان عن أي صراع
Lebanon 24
الحجار: حريصون على إبعاد لبنان عن أي صراع
13:18 | 2025-06-22
22/06/2025 01:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: العدوان على إيران يعد تصعيداً جنونياً وخطيراً غير محسوب
Lebanon 24
حزب الله: العدوان على إيران يعد تصعيداً جنونياً وخطيراً غير محسوب
12:40 | 2025-06-22
22/06/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية يتابع الاوضاع في الشرق الاوسط.. اتصالات مع السفراء لتجنيب لبنان التداعيات
Lebanon 24
وزير الخارجية يتابع الاوضاع في الشرق الاوسط.. اتصالات مع السفراء لتجنيب لبنان التداعيات
12:17 | 2025-06-22
22/06/2025 12:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مروّج مخدّرات يقع في قبضة قوى الأمن
Lebanon 24
مروّج مخدّرات يقع في قبضة قوى الأمن
12:07 | 2025-06-22
22/06/2025 12:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يردّ على جعجع: خطاب غوغائي زوّر التاريخ والحقائق
Lebanon 24
"التيار" يردّ على جعجع: خطاب غوغائي زوّر التاريخ والحقائق
11:54 | 2025-06-22
22/06/2025 11:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
10:53 | 2025-06-22
22/06/2025 10:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
03:08 | 2025-06-22
22/06/2025 03:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
09:00 | 2025-06-22
22/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:18 | 2025-06-22
الحجار: حريصون على إبعاد لبنان عن أي صراع
12:40 | 2025-06-22
حزب الله: العدوان على إيران يعد تصعيداً جنونياً وخطيراً غير محسوب
12:17 | 2025-06-22
وزير الخارجية يتابع الاوضاع في الشرق الاوسط.. اتصالات مع السفراء لتجنيب لبنان التداعيات
12:07 | 2025-06-22
مروّج مخدّرات يقع في قبضة قوى الأمن
11:54 | 2025-06-22
"التيار" يردّ على جعجع: خطاب غوغائي زوّر التاريخ والحقائق
11:46 | 2025-06-22
نقيب مزارعي القمح والحبوب بقاعا يناشد السعودية... اليكم السبب
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 20:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24