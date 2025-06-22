أبي المنى رعى يوماً طبياً مجانياً في عاليه

رعى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ممثلاً برئيس لجنة "الصحة والبيئة" في المجلس المذهبي الدكتور نزيه أبو ، اليوم الطبي المجاني في قاعة جمعية الرسالة الاجتماعية في عاليه، بالتعاون مع كاريتاس ، وبالتنسيق مع مستشفى سيدة المعونات، مستشفى الايمان – عاليه، مؤسسة الاجتماعية، MTC4LوLHF، وبدعوة من المجلس المذهبي – لجنة الصحة والبيئة وكاريتاس لبنان.

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وألقى ابو شاهين كلمة صاحب الرعاية شيخ العقل قائلا: "يسعدُني أن أفتتح وإياكم هذا اليوم الطبي المجاني ناقلاً إليكم مباركة وتحيات شيخ العقل لطائفة ، الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، مثمّناً عالياً رعايته الكريمة واشرافه بشكل شخصي على الاستعدادات والتحضيرات، إيمانًا منه بأهمية التعاون بين أطياف المجتمع اللبناني".

أضاف: "هذا اليوم هو تجسيد للاتفاق الذي تمً توقيعه بيننا منذ أسبوع، هذا الاتفاق الذي يُشكر عليه كل مَن ساهم في حصوله وولادته؛ وهو إعادة التأكيد على المصالحة التي بلسمت جراح الحرب، والتي يعمل على متابعتها، بالتعاون بين أبناء الجبل جميعِهم. أصرّ سماحته باستمرار التعاون واذكاء روح المصالحة والتلاقي. وقد صغنا نحن الاطباء هذا التوجهَ بنشاطنا الطبي اليوم وهو فاتحة لايام طبية قادمة معاً كلغة انسانية، عملية تخترق القلوب لتنبض بالمحبة والسلام. نجاح هذا اليوم يؤسّس لنهج جديد في النشاطات والتقديمات الطبية والإنسانية في مناطقنا. لأن هدفنا جميعاً الانسان الذي هو غاية وليس وسيلة".

وتابع: "لقد كلّفني سماحته بتوجيه الشكر لكل من عمل على إنجاح هذا اليوم الرائع، دون أن ننسى حتى من يعمل على تنظيم السير في الخارج، مرورًا بالمنظِّمين في الداخل والممرضين، وصولاً الى الأطباء المشاركين، وعلى رأسهم الدكتورة سندي حكمة رئيسة الفريق الطبي. والشكر موصولٌ إلى بلدية عاليه و الى رئيس البلدية الأستاذ وجدي مراد، لقد كلّفني سماحته ايضًا، بشكر الأخوة ، أعضاء جمعية الرسالة الاجتماعية، والشكر كذلك لمن أمّن التجهيزات اللوجستية والأدوية. وأخصّ بالذكر الاستاذة آمال والأستاذة ضياء ابو المنى وكل الفريق العامل. كما لا يسعنا، إلا ان نخصّ بالذكر ممثل رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الأب سمير غاوي ومسؤولي الرابطة وجهازها العامل. كما لا يمكن تجاهل الدور الذي قدمته مؤسسة الخليل الاجتماعية ومؤسسات صحية مثل مستشفى سيدة المعونات ومستشفى الإيمان و MTC4L و LHF في سبيل انجاح هذا اليوم. والشكر الذي عليّ شخصيًّا إيصاله، هو للزملاء أعضاء في المجلس المذهبي، الذين كانوا دائمًا يعملون على تسهيل مهماتنا، و يقفون الى جانبنا في تنفيذ الطموحات الكبيرة لدور المجلس في حياة الناس اليومية. ولا بدّ هنا، إلا ان أشكر ، زملائي في لجنة الصحة والبيئة، فريق عملنا الرائع العامل بصمت وتفان، و أخصّ بالذكر الاستاذ عماد ملاعب وشادي نمور ودكتور زهير عمر الذين تميّزوا بجهدهم منذ إنشاء اللجنة حتى اليوم".

وختم: "مع إصرار سماحته على عدم نسيان أحد ممن ساهموا بجعل هذا اليوم الطبي واقعًا مفيدًا، يبقى علينا أن نؤكد للناس، بصرف النظر عن انتماءاتهم او السياسية، أنهم في قلب اهتماماتنا، خصوصًا في الفترات الصعبة التي نمرّ بها، والتي تشكّل هاجسًا لمن كلفونا بإنجاح الفكرة، وسيبقى هاجسهم الأول، المحافظة على ناسهم من أن تذلهم الأوضاع الاقتصادية او الأمنية. وسيعملون على الكرامة العامة، بانجاز العمل المجدي بأفضل المواصفات دون تمنينٍ لأحد. باسم سماحة الشيخ والمجلس المذهبي، وباسمي شخصيًّا، أرحّب بالجميع، وأتمنى نجاح هذا اليوم، عبر الإبقاء على جذوة الحماس التي رأيناها في فترات الإعداد المسبقة. كل الشكر للمشاركين، كل الاحترام للحضور. وطلبُنا فقط منكم، هو المساهمة بالدعاء لاستمرار نجاح التعاون البنّاء، واهلاً وسهلاً بالجميع".

وبعد ذلك بدأت المعاينات والفحوصات الطبية وتقديم الادوية المجانية لمئات الاشخاص، الذين استفادوا الطبي المجاني، والذي اختتم بتقديم الدروع التقديرية للاطباء والمساهمين في انجاح اليوم الطبي المجاني، من قبل الدكتور ابو شاهين واعضاء لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي.