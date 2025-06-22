تضامنا مع عميد حمود.. هذا ما جرى في طرابلس اليوم

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تصدرت صور واجهة المشهد في شوارع وأحياء منطقة الزاهرية في ، حيث قام عدد من المواطنين بتعليق صوره على الجدران باللون الابيض والاسود في خطوة تعبّر عن تضامنهم معه بعد توقيفه .ويأتي هذا التحرك الشعبي استنكاراً لتوقيف الذي تمّ بناءً على قرار قاضية التحقيق سمرندا نصّار، استكمالًا لقرار على خلفية عمل أطباء بدون تراخيص داخل مركزه الطبي وفق ما أفادت مصادر أمنية.