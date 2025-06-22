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لبنان

تضامنا مع عميد حمود.. هذا ما جرى في طرابلس اليوم

Lebanon 24
22-06-2025 | 11:31
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تصدرت صور عميد حمود واجهة المشهد في شوارع وأحياء منطقة الزاهرية في طرابلس، حيث قام عدد من المواطنين بتعليق صوره على الجدران باللون الابيض والاسود في خطوة تعبّر عن تضامنهم معه بعد توقيفه .
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ويأتي هذا التحرك الشعبي استنكاراً لتوقيف حمود الذي تمّ بناءً على قرار قاضية التحقيق سمرندا نصّار، استكمالًا لقرار المدعي العام زياد شعراني على خلفية عمل أطباء بدون تراخيص داخل مركزه الطبي وفق ما أفادت مصادر أمنية.


وشهدت الساحة عقب صلاة الجمعة اعتصاماً شارك فيه عدد من المشايخ والفعاليات والأهالي رافعين الصوت للمطالبة بـإخلاء سبيل حمود فوراً.
 
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