نقيب مزارعي القمح والحبوب بقاعا يناشد السعودية... اليكم السبب

ناشد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في وعضو نقابة مزارعي البطاطا في البقاع فارس باسم المزارعين، اليوم الاحد، خادم الشريفين وولي السعودي والقيادة ، اعادة فتح الاسواق السعودية امام المنتوجات الزراعية والصناعية كافة، خصوصا انتاج البطاطا البقاعية في هذا الوقت، حيث بدأ المزارعون والفلاحون بقلعها، وبدأ جني محاصيل الكثير من الزراعات.

وفي بيان، طالب والحكومة "بضرورة الالتزام بالمطالب والشروط السعودية التي تضمن سيادتها والاتفاقيات بين الدولتين، بخاصة لجهة وقف تهريب الممنوعات الى أراضيها".

واشار الى ان "مزارعي البطاطا والخضار على انواعها يتعرضون لموجة خسائر كبيرة منذ العام الماضي بسبب الحرب الاسرائيلية وتداعياتها، ونتيجة عدم تصريف الانتاج هذا العام، رغم انه كان جيدا لا سيما ان البطاطا اللبنانية تعد من أجود انواع البطاطا في العالم".

واعتبر ان "دنم زراعة البطاطا كلف فوق 900 دولار أميركي هذا العام بسبب الجفاف ولجوء المزارعين الى ري مشاريعهم من الآبار الارتوازية بوقت مبكر ولساعات اطول اضافة الى إعتماد الكثير منهم على السماد العضوي، رغم كلفته العالية.

وشدد على "اهمية ايجاد أسواق جديدة من شأنها إنعاش السوق المحلي وادخال عملة صعبة الى اضافة الى ضمان استمرارية القطاع الزراعي"، داعيا الذي زار البقاع والتقى المزارعين الى "مؤازرتهم وحمل همومهم ونقلها الى الحكومة التي يجب ان تكثف تواصلها مع السعودية لفتح اسواقها، خصوصا ان كلفة الشحن البحري مرتفعة جدا".