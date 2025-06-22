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لبنان

نقيب مزارعي القمح والحبوب بقاعا يناشد السعودية... اليكم السبب

Lebanon 24
22-06-2025 | 11:46
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ناشد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع وعضو نقابة مزارعي البطاطا في البقاع نجيب فارس باسم المزارعين، اليوم الاحد، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي والقيادة السعودية، اعادة فتح الاسواق السعودية امام المنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية كافة، خصوصا انتاج البطاطا البقاعية في هذا الوقت، حيث بدأ المزارعون والفلاحون بقلعها، وبدأ جني محاصيل الكثير من الزراعات.

 

وفي بيان، طالب الدولة اللبنانية والحكومة "بضرورة الالتزام بالمطالب والشروط السعودية التي تضمن سيادتها والاتفاقيات بين الدولتين، بخاصة لجهة وقف تهريب الممنوعات الى أراضيها".

 

واشار الى ان "مزارعي البطاطا والخضار على انواعها يتعرضون لموجة خسائر كبيرة منذ العام الماضي بسبب الحرب الاسرائيلية وتداعياتها، ونتيجة عدم تصريف الانتاج هذا العام، رغم انه كان جيدا لا سيما ان البطاطا اللبنانية تعد من أجود انواع البطاطا في العالم".

 

واعتبر ان "دنم زراعة البطاطا كلف فوق 900 دولار أميركي هذا العام بسبب الجفاف ولجوء المزارعين الى ري مشاريعهم  من الآبار الارتوازية بوقت مبكر ولساعات اطول اضافة الى إعتماد الكثير منهم على السماد العضوي، رغم كلفته العالية.

 

وشدد على "اهمية ايجاد أسواق جديدة من شأنها إنعاش السوق المحلي وادخال عملة صعبة الى لبنان اضافة الى ضمان استمرارية القطاع الزراعي"، داعيا وزير الزراعة الذي زار البقاع والتقى المزارعين الى "مؤازرتهم وحمل همومهم ونقلها الى الحكومة التي يجب ان تكثف تواصلها مع السعودية لفتح اسواقها، خصوصا ان كلفة الشحن البحري مرتفعة جدا".

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