"التيار" يردّ على جعجع: خطاب غوغائي زوّر التاريخ والحقائق

علّقت هيئة قضاء البترون في " "، اليوم الاحد، على كلام لرئيس حزب " " في بيان قالت فيه:

"طالعنا بخطاب غوغائي مزوراً للتاريخ والحقائق. أولا إن الحياة الحزبية لم تبدأ مع الراحل الدكتور ربما تناسى له أن النائب الراحل كميل عقل كذلك الراحل إبن شقيقه النائب سايد عقل كانوا يترشحون باسم حزب الكتلة الوطنية وكانوا أعضاء مكتب سياسي في الحزب".

وتابع البيان: "أما في ما يخص لغته عن الكمائن فليس جديدا وهذا إختصاصه فكمائنه عديدة بحق أبناء بلاد البترون وضحايا غدره كثر. عدا كلامه عما يسمى القرى المحررة. فمع إجلالنا لبعض المعارك مع السوريين وكانت حالة دفاع أهلي لا يحق لأحد إحتكارها، ولكن لن ننسى تهجير أهاليها والسطو على ممتلكاتهم وأرزاقهم ونصب الكمائن لهم والأمثلة عديدة من الساحل للجرد. يتبقى نقطتان: أولا أن ينصّب نفسه إستمراراً لحزب ، فهذا رهن الضنينين بهذا الحزب الذين نحترمهم ونجلّهم إن كانوا يريدون الذوبان بسمير ، والنقطة الثانية إعتباره مرسيلينو الحرك من فلول السوريين، وهو من تحالف معه في مدينة البترون. نترك هنا الرد لأهل المدينة بكل أطيافها. بالنهاية في الوقت الذي كنا نعمل به على الوحدة المجتمعية أصررت يا سمير أن تبقى أسير تاريخك وتكلمت بلغة الكمائن، ويحق لنا أن نذكّر النشء البتروني الصاعد بضحايا غدرك وإجرامك".