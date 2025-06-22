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لبنان

"التيار" يردّ على جعجع: خطاب غوغائي زوّر التاريخ والحقائق

Lebanon 24
22-06-2025 | 11:54
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علّقت هيئة قضاء البترون في "التيار الوطني الحر"، اليوم الاحد، على كلام لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان قالت فيه:

"طالعنا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بخطاب غوغائي مزوراً للتاريخ والحقائق. أولا إن الحياة الحزبية لم تبدأ مع الراحل الدكتور جورج سعادة ربما تناسى له أن النائب الراحل كميل عقل كذلك الراحل إبن شقيقه النائب سايد عقل كانوا يترشحون باسم حزب الكتلة الوطنية وكانوا أعضاء مكتب سياسي في الحزب".

 

وتابع البيان: "أما في ما يخص لغته عن الكمائن فليس جديدا وهذا إختصاصه فكمائنه عديدة بحق أبناء بلاد البترون وضحايا غدره كثر. عدا كلامه عما يسمى القرى المحررة. فمع إجلالنا لبعض المعارك مع السوريين وكانت حالة دفاع أهلي لا يحق لأحد إحتكارها، ولكن لن  ننسى تهجير أهاليها والسطو على ممتلكاتهم وأرزاقهم ونصب الكمائن لهم والأمثلة عديدة من الساحل للجرد. يتبقى نقطتان: أولا أن ينصّب نفسه إستمراراً لحزب الكتائب، فهذا رهن الضنينين بهذا الحزب الذين نحترمهم ونجلّهم إن كانوا يريدون الذوبان بسمير جعجع، والنقطة الثانية إعتباره مرسيلينو الحرك من فلول السوريين، وهو من تحالف معه في مدينة البترون. نترك هنا الرد لأهل المدينة بكل أطيافها. بالنهاية في الوقت الذي كنا نعمل به على الوحدة المجتمعية أصررت يا سمير أن تبقى أسير تاريخك وتكلمت بلغة الكمائن، ويحق لنا أن نذكّر النشء البتروني الصاعد بضحايا غدرك وإجرامك".


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