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لبنان

طوني فرنجية: لبنان سيبقى واقفاً على قدميه بالرغم من الظروف الصعبة

Lebanon 24
22-06-2025 | 13:38
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أشار النائب طوني فرنجية الى أنّ "لبنان سيبقى واقفاً على قدميه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر علينا وذلك بفضل حب اللبناني للحياة والفرح وتمسكه بأرضه. وكل الأزمات التي نشهدها اليوم في الشرق الأوسط سوف تنتهي ونبقى نحن".

 

واعتبر، خلال اللقاء السنوي التكريمي للقطاع التمريضي- الصحي في "المرده"، ان "إضعاف المرده كان رهانا عند كثيرين ممن بنوا على المتغيرات الإقليمية والداخلية، غير أننا ثابتون بناسنا وأهلنا وقرانا ومدننا، فالمرده ليس وليدة ظرف أو تقاطع إنما نتيجة إنتمائه الى الأرض وبنيته المتجذرة بالقضايا المحلية".

 

وقال: "ما يهمنا هو التركيز على قضايانا واحتياجاتنا اليومية والضرورية من حل لأزمة النفايات والكهرباء والمياه وغيرها، وذلك بغض النظر عن الظروف المحيطة ببلدنا".

 

وتابع: "نحن في طريقنا الصحيح نحو تيار مؤسس ونتقدم بخطى ثابتة وما نشاط وعمل قطاع الصحة في المرده من أطباء وتمريض وصيدلة ومعالجين فيزيائيين سوى خير دليل على ذلك".

 

وتوجه فرنجيه إلى الممرضات والممرضين، قائلاً: "تعلمون أن عملكم هو رسالة وعطاء مبني على القيم الانسانية وأنتم في رسالتكم غالبا ما تكونون في الخطوط الأمامية فتعطون أكثر مما تأخذون وهذا ما اختبرناه في مرحلة كورونا وفي مراحل أخرى عصيبة منها فترة النزوح التي احتضنا بها أهلنا بكلّ ضمير. والشكر لكل العاملين في المرده وللممرّضات والممرضين الذين بجهدهم يؤكّدون دورنا الرائد والمتقدّم في زغرتا والكورة والبترون وعكار وفي كل لبنان. والشكر موصول  للمستشفيات التي استثمرت وآمنت بمنطقتنا فحوّلتها إلى عاصمة طبية في لبنان".

 

 

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