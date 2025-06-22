الرئيس ميقاتي ميدناً التفجير في سوريا: نعوّل على حكمة البطريرك اليازجي في وأد الفتنة

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أجرى إتصالا ببطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مدينا العدوان الاثم على المصلّين داخل في والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.وقال "إن هذا العمل الارهابي مدان بكل المقابيس الاخلاقية والدينية، وهدفه إثارة الفتنة والضغينة بين ابناء الشعب السوري،واثارة الغرائز والعصبيات، ولكننا نعوّل على حكمة البطريرك في وأد الفتنة وعلى عزم ابناء الشعب السوري وقيادته في مكافحة هذه الحوادث والاقتصاص من مرتكبيها ، والمضي في مسيرة تعافي ونهوضها".