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لبنان

جنبلاط عن تفجير الكنيسة في سوريا: استهداف للأمن الوطني

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:55
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دان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر منصة "إكس"، وكتب: "العملية الارهابية التي حصلت في كنيسة مار إلياس في دمشق بحق الآمنين والتي تستهدف الامن الوطني في سوريا".
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