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لبنان
جنبلاط عن تفجير الكنيسة في سوريا: استهداف للأمن الوطني
Lebanon 24
22-06-2025
|
15:55
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دان رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
وليد جنبلاط
، عبر منصة "إكس"، وكتب: "العملية الارهابية التي حصلت في
كنيسة مار إلياس
في
دمشق
بحق الآمنين والتي تستهدف الامن الوطني في
سوريا
".
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