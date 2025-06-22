الراعي: إستهداف المسيحيين إنقلاب على حقيقة هذا الشرق

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دان البطريرك ماربشاره التفجير الارهابي الذي طال مار الياس الدويلعة في العاصمة واعتبر ان استهداف في الشرق هو انقلاب على حقيقة هذا الشرق التاريخية ‎دان البطريرك الماروني ماربشاره التفجير الارهابي الذي طال كنيسة مار الياس الدويلعة في العاصمة السورية دمشق واعتبر ان استهداف المسيحيين في الشرق هو انقلاب على حقيقة هذا الشرق التاريخية ‎واعرب عن ألمه لسقوط عدد من المؤمنين الابرياء بين وجريح.‎واستنكر كل انواع العنف والتعدّي على دور العبادة والصلاة وعلى المواطنين الآمنين، ودعا الى رفع الصلوات والعمل داخليًا وخارجيًا على تغليب لغة المحبة والحوار واحترام الآخر لإحلال السلام العادل والشامل ليس في وحسب وانما في جميع دول المنطقة التي تشهد اوقاتا صعبة للغاية تهدد بمحو حضاراتها وثقافاتها وارثها التاريخي العريق الذي تميز بالتعددية وبالتنوّع، ولا سيما ميزة التعايش الاخوي بين مختلف الأديان والطوائف.‎ اعرب عن تضامنه مع كنيسة الروم الأرثوذكس الشقيقة، وتقدّم بتعازيه الحارة والقلبية الى البطريرك يوحنا العاشر، والى أهالي ، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل