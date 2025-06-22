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لبنان

مريم البسّام: قالت كلمتها ومشت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2025 | 16:31
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غادرت مريم البسّام قناة "الجديد" بكل رقي وإحترام، رغم الندوب الكثيرة التي أصابتها من الاقربين ورفاق الدرب ، قبل الابعدين.
غادرت لانها أبت أن تتجاوز المهنية الفريدة التي تميزت بها وجعلتها علامة فارقة في العمل الاعلامي.
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غادرت تاركة وراءها مدرسة في الاعلام راكمت بناءها سنوات طويلة.
غادرت من دون أن تهتم للغد مستلهمة قول الامام علي بن ابي طالب"يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتِ على يومك الذي أنت فيه، فإنّه إن يعلم أنّه من أجلك يأتِ فيه رزقك".
غادرت مريم لتأخد استراحة باتت أكثر من ضرورية قبل ان تنطلق مجددا في مسيرة جديدة ترسم فيها بصمتها الفريدة.
قالت كلمتها ومشت بِكِبر وعنفوان وكرامة.
مريم  البسام  تحية محبة وتقدير وشكر لك من "لبنان 24".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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