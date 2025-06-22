بوشكيان: ما حصل في دمشق جريمة بحق الإنسانية ومحاولة لزرع الفتنة

استنكر النائب جورج بوشكيان، مساء اليوم في بيان، استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، معتبراً أن "ما حصل هو محاولة لزرع الفتنة وضرب ما تبقى من تعايش".
وجاء في البيان: "نستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي المشين الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي أودى بحياة عشرات الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، في بيت صلاة وسلام. إن ما حصل هو جريمة بحق الإنسانية، ومحاولة لزرع الفتنة وضرب ما تبقى من تعايش".
وختم: "نطالب السلطات السورية المعنية بتحمّل مسؤولياتها، وكشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم... كما نناشد الجهات الإقليمية والدولية والروحية التحرك لدرء الفتن وصون وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته. الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والصلاة لسوريا الجريحة".