بوشكيان: ما حصل في دمشق جريمة بحق الإنسانية ومحاولة لزرع الفتنة

استنكر ، مساء اليوم في بيان، استهدف في ⁧‫⁩، معتبراً أن "ما حصل هو محاولة لزرع الفتنة وضرب ما تبقى من تعايش".

وجاء في البيان: "نستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي المشين الذي استهدف في ⁧‫دمشق⁩، والذي أودى بحياة عشرات الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، في بيت صلاة وسلام. إن ما حصل هو جريمة بحق الإنسانية، ومحاولة لزرع الفتنة وضرب ما تبقى من تعايش".

وختم: "نطالب السلطات المعنية بتحمّل مسؤولياتها، وكشف الفاعلين وإنزال أشد بهم... كما نناشد الجهات الإقليمية والدولية والروحية التحرك لدرء الفتن وصون وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته. للشهداء، والشفاء للجرحى، والصلاة لسوريا الجريحة".