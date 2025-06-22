الساحات تتأهب وقلق من إقحام لبنان؟

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كتب في" النهار": حدثت الضربة الأميركية، هذا التصعيد، قد يشعل البارود في المنطقة. باتت الأجواء المحيطة بإيران على صفيح ساخن. إذا قررت توسيع التدخل ضد النظام الايراني مباشرة، قد يدفع الإيرانيين إلى إشعال ساحات الإقليم، أو تنفيذ عمليات إلهاء وتشتيت، مع استمرار إطلاق الصواريخ على .ولذا يبقى الجنوب اللبناني ودور " " فيه ساحة احتياط على تماس مباشر مع إسرائيل. وفي الوقت الذي يتلقى فيه تحذيرات دولية من أي تدخل لـ"حزب الله"، يبدو أن الحزب يتعمد سياسة الغموض، بينما يشدد الموقف اللبناني الرسمي على رفض أي انخراط في الحرب.غير أن الأخطار صارت أكبر بعد الضربات الأميركية لإيران، لكنها لم تصل بالنسبة إلى "حزب الله" إلى اللحظة الحرجة المتعلقة برأس النظام أو اغتيال المرشد الأعلى. بدا "حزب الله" رغم غموضه وكأنه يتأهب للتدخل لمساندة ، لكن فقط في حالة اغتيال المرشد الأعلى. حتى بيان المساعد للحزب الشيخ الأخير، بأن الحزب ليس على الحياد ويقرر ما يراه مناسباً، فإنه يرتبط بالتهديد بالاغتيال، نظراً لتبعية "حزب الله" لمرجعية ولي الفقيه. أما تدخله، فيعني أن المحور بأكمله بقيادة إيران وصل إلى حالة صعبة جداً وأُصيب في مقتل.ويحمل بيان أوجهاً عدة، إذ أنه في العمق يشير إلى أن الحزب لم يعد يملك القوة اللازمة للتأثير في المعركة. وفي الواقع، وفق ما تنقله المصادر، فإن الحزب غير جاهز للتدخل في الحرب، حيث جاء بيان قاسم بمثابة إعلان انكفاء، لانكشافه أمام السيطرة .وفي كل الاحتمالات، تقول المصادر إن إسرائيل ستستمر باعتداءاتها على لبنان، وهي مستمرة في حربها على "حزب الله"، وقد توسعها في حال تمكنت، مع تدخل أميركي، من حسم المعركة مع إيران. وأيضاً في حالة عدم الحسم، ستسعى إلى إنهاء ما تسميه الأذرع الإيرانية.