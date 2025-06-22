Advertisement

لبنان

رجي تمنّع عن المشاركة في اجتماع اسطنبول!

Lebanon 24
22-06-2025 | 22:35
A-
A+
Doc-P-1380833-638862538720850237.jpg
Doc-P-1380833-638862538720850237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت " الاخبار": قلّل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مرة أخرى من شأن ما يمثّله على المستوى الرسمي، فقرّر أنه غير معنيّ بالمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد الجمعة الفائت في مدينة إسطنبول التركية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على إيران، وأوفد سفير لبنان في أنقرة غسان المعلم بدلاً عنه.
Advertisement
ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن رجّي تقصّد عدم المشاركة شخصياً، لتوقّعه أن يخرج عن الاجتماع موقف تضامني مع إيران، يُدين الاعتداء الإسرائيلي عليها، مع العلم أن رئيسَي الجمهورية والحكومة أدانا العدوان، وأعربا عن تضامن لبنان الكامل مع إيران. كما يشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني شارك في الاجتماع الوزاري، رغم العلاقة السيئة بين الإدارة السورية الجديدة وإيران. وكان البيان الذي صدر عن الاجتماع قد أكّد «ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية، لما تشكّله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة».
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية: بدء اجتماع بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأتراك في إسطنبول
lebanon 24
23/06/2025 10:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر تركي لرويترز: اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول نهاية الأسبوع لبحث الهجمات الإسرائيلية على إيران بمشاركة عراقجي
lebanon 24
23/06/2025 10:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع نائبة عسكرية عامة من المشاركة في مؤتمر نقابة المحامين
lebanon 24
23/06/2025 10:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الرئيس الروسي ليست لديه خطط للذهاب إلى إسطنبول للمشاركة في محادثات السلام
lebanon 24
23/06/2025 10:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-06-23
02:30 | 2025-06-23
03:06 | 2025-06-23
02:45 | 2025-06-23
02:33 | 2025-06-23
02:26 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24