إيران ستتجه إلى إنشاء موقع نووي سرّي؟

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كتبت امل شموني في" نداء الوطن":يلفت الخبراء بقلق بالغ إلى قدرة إغلاق ، إلا أن فرزين نديمي، كبير الباحثين في "معهد "، استبعد أن تلجأ إلى إغلاق المضيق رغم موافقة على ذلك.وعقب الجوية، لفت نديمي إلى أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل للغارات الجوية الأميركية، غير أنه من المؤكد أن الهجوم الأخير قد أعاق البرنامج الإيراني بشكل كبير وأعاده إلى الوراء لعدة سنوات.يشير نديمي إلى أن جزءًا من رد الفعل الإيراني سيكون زيادة وتيرة وكثافة الضربات ضد ، من دون ان يستبعد أن تستهدف "بعض المناطق الخالية في قاعدة العديد، على سبيل المثال. وأشار نديمي إلى بُعد حاسم آخر يتعلّق بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصّب، محذرًا من أن كمياتٍ كبيرة من اليورانيوم قد تكون نُقلت إلى منشآتٍ غير مُعلنة، ربّما تتجاوز قدرات على الرصد. لذا شدد على أن "قصف المواقع ليس الإجراء النهائي ضد إيران. الهدف النهائي من المهمة هو تدمير برنامج التخصيب النووي الإيراني تدميرًا كاملًا". وأضاف أن القدرات الصاروخية لا تقل أهمية عن المشروع النووي، "لأنها نظام توصيل القنبلة"، لافتًا إلى أن تجاهل ذلك يعتبر خطأً فادحًا.ويعتقد الكثير من الخبراء أن الإيرانيين سيبذلون قصارى جهدهم لإنجاز قنبلة نووية. في هذا الإطار، قال نديمي: "لا يزال لديهم العديد من الباحثين والمهندسين على قيد الحياة. وبرأيي سيتجهون نحو ذلك". غير أن نديمي أوضح أن الإيرانيين "سيحتاجون إلى فترة من إعادة هيكلة شاملة، وإعادة تنظيم، وتطهير صفوفهم من أي شخصيات يُشتبه في أنهم عملاء إسرائيليون، وهم كثر". وقال إن "إيران ستتجه إلى إنشاء موقع سري للغاية محصّن يضمّ المشروع بأكمله بإشراف فريق عمل صغير لتفادي الخرق".