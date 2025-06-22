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لبنان

إيران ستتجه إلى إنشاء موقع نووي سرّي؟

Lebanon 24
22-06-2025 | 22:54
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كتبت امل شموني في" نداء الوطن":يلفت الخبراء بقلق بالغ إلى قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، إلا أن فرزين نديمي، كبير الباحثين في "معهد واشنطن"، استبعد أن تلجأ إيران إلى إغلاق المضيق رغم موافقة البرلمان الإيراني على ذلك.
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وعقب الغارات الجوية، لفت نديمي إلى أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل للغارات الجوية الأميركية، غير أنه من المؤكد أن الهجوم الأخير قد أعاق البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير وأعاده إلى الوراء لعدة سنوات.
يشير نديمي إلى أن جزءًا من رد الفعل الإيراني سيكون زيادة وتيرة وكثافة الضربات ضد إسرائيل، من دون ان يستبعد أن تستهدف طهران "بعض المناطق الخالية في قاعدة العديد، على سبيل المثال. وأشار نديمي إلى بُعد حاسم آخر يتعلّق بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصّب، محذرًا من أن كمياتٍ كبيرة من اليورانيوم قد تكون نُقلت إلى منشآتٍ غير مُعلنة، ربّما تتجاوز قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرصد. لذا شدد على أن "قصف المواقع ليس الإجراء النهائي ضد إيران. الهدف النهائي من المهمة هو تدمير برنامج التخصيب النووي الإيراني تدميرًا كاملًا". وأضاف أن القدرات الصاروخية الإيرانية لا تقل أهمية عن المشروع النووي، "لأنها نظام توصيل القنبلة"، لافتًا إلى أن تجاهل ذلك يعتبر خطأً فادحًا.
ويعتقد الكثير من الخبراء أن الإيرانيين سيبذلون قصارى جهدهم لإنجاز قنبلة نووية. في هذا الإطار، قال نديمي: "لا يزال لديهم العديد من الباحثين والمهندسين على قيد الحياة. وبرأيي سيتجهون نحو ذلك". غير أن نديمي أوضح أن الإيرانيين "سيحتاجون إلى فترة من إعادة هيكلة شاملة، وإعادة تنظيم، وتطهير صفوفهم من أي شخصيات يُشتبه في أنهم عملاء إسرائيليون، وهم كثر". وقال إن "إيران ستتجه إلى إنشاء موقع سري للغاية محصّن يضمّ المشروع بأكمله بإشراف فريق عمل صغير لتفادي الخرق".
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