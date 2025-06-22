صائب سلام إلى الانتخابات النيابية

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ذكرت «الأخبار» أن آل سلام اتخذوا قراراً بترشيح صائب ، النجل البكر لرئيس الحكومة السابق، في الانتخابات النيابية المقبلة.وباشرت العائلة تحضير «البيك» الذي يبلغ نحو 40 عاماً من العمر، والمتخصص في مجال الاقتصاد، لدخول الوسط السياسي.وبدأ أخيراً القيام بجولات على أبناء العاصمة والتعرّف إلى مفاتيحها .وتشير المعطيات إلى أن الرئيس سلام يواجه إرباكاً في شأن التحالفات التي قد يجبَر على صوغها لإيصال نجله إلى ، في حال شارك " "في الاستحقاق الانتخابي.