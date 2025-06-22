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لبنان
صائب سلام إلى الانتخابات النيابية
Lebanon 24
22-06-2025
|
23:06
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ذكرت «الأخبار» أن آل سلام اتخذوا قراراً بترشيح صائب
تمام سلام
، النجل البكر لرئيس الحكومة السابق، في الانتخابات النيابية المقبلة.
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وباشرت العائلة تحضير «البيك» الذي يبلغ نحو 40 عاماً من العمر، والمتخصص في مجال الاقتصاد، لدخول الوسط السياسي.
وبدأ أخيراً القيام بجولات على أبناء العاصمة والتعرّف إلى مفاتيحها
الانتخابية
.
وتشير المعطيات إلى أن الرئيس سلام يواجه إرباكاً في شأن التحالفات التي قد يجبَر على صوغها لإيصال نجله إلى
ساحة النجمة
، في حال شارك "
تيار
المستقبل
"في الاستحقاق الانتخابي.
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