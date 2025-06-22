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لبنان

صائب سلام إلى الانتخابات النيابية

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:06
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ذكرت «الأخبار» أن آل سلام اتخذوا قراراً بترشيح صائب تمام سلام، النجل البكر لرئيس الحكومة السابق، في الانتخابات النيابية المقبلة.
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وباشرت العائلة تحضير «البيك» الذي يبلغ نحو 40 عاماً من العمر، والمتخصص في مجال الاقتصاد، لدخول الوسط السياسي.
وبدأ أخيراً القيام بجولات على أبناء العاصمة والتعرّف إلى مفاتيحها الانتخابية.
وتشير المعطيات إلى أن الرئيس سلام يواجه إرباكاً في شأن التحالفات التي قد يجبَر على صوغها لإيصال نجله إلى ساحة النجمة، في حال شارك "تيار المستقبل"في الاستحقاق الانتخابي.
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