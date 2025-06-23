تقديم مواعيد رحلات.. بيان صادر عن شركة الـ MEA هذا ما جاء فيه

أعلنت شركة عن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من الى الاردن و خلال الفترة الممتدة من 24 حزيران ولغاية 26 حزيران 2025، نظراً للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات، وذلك وفقاً للجدول التالي:

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