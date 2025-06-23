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لبنان

تقديم مواعيد رحلات.. بيان صادر عن شركة الـ MEA هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-06-2025 | 01:07
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الاردن و الخليج العربي خلال الفترة الممتدة من 24 حزيران ولغاية 26 حزيران 2025، نظراً للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات، وذلك وفقاً للجدول التالي:
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