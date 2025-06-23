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لبنان
جريح في انقلاب مركبة على أوتوستراد المنصف
Lebanon 24
23-06-2025
|
01:10
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أفادت
غرفة التحكم
المروري بسقوط جريح نتيجة انقلاب مركبة على أوتوستراد المنصف في اتجاه
جونيه
ودراج من مفرزة سير جونيه يعمل على المعالجة.
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