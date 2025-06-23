27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عودة "داعش"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
23-06-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مطلعة أن التفجير الذي استهدف أمس
كنيسة مار الياس
في العاصمة
السورية
دمشق
، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، اعاد تنظيم "داعش" الى الواجهة.
Advertisement
وبحسب المعطيات الأولية، فإن تنظيم "داعش" بدأ يظهر قبل فترة في التقارير المتزايدة التي تفيد بعودة نشاطه داخل الأراضي السورية، وتحديدًا في مناطق تخضع لسيطرة النظام.
وتقول المصادر : يُعد هذا التفجير تطورًا خطيرًا، إذ يشير إلى أن "داعش" لم يعد مجرد تهديد في البادية أو المناطق الحدودية، بل بات موجودًا مجددًا في العمق السوري.
هذا التطور قد يُربك السلطات السورية الجديدة التي تسعى إلى فرض استقرار هشّ بعد التغييرات الأخيرة في تركيبة الحكم.
والأخطر هو ان الامر يجعل دخول القوات النظام في اشتباك مباشر مع المسلحين الاجانب قد يؤدي إلى انشقاقات في صفوف بعض الفصائل، لصالح الانضمام الى تنظيم "داعش" بدلًا من البقاء تحت راية الدولة الحديدة.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يطلب من الشرع مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يطلب من الشرع مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش
23/06/2025 10:16:23
23/06/2025 10:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يطلب من الشرع مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يطلب من الشرع مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش
23/06/2025 10:16:23
23/06/2025 10:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
برلين: لا نخطط لاستعادة مقاتلي "داعش" الألمان المعتقلين في سوريا
Lebanon 24
برلين: لا نخطط لاستعادة مقاتلي "داعش" الألمان المعتقلين في سوريا
23/06/2025 10:16:23
23/06/2025 10:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني عن مصدر مسؤول: القبض على عناصر لتنظيم "داعش" في طهران
Lebanon 24
إعلام إيراني عن مصدر مسؤول: القبض على عناصر لتنظيم "داعش" في طهران
23/06/2025 10:16:23
23/06/2025 10:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تتفادى المواجهة المباشرة مع واشنطن وتحرك روسي للتهدئة
Lebanon 24
إيران تتفادى المواجهة المباشرة مع واشنطن وتحرك روسي للتهدئة
03:00 | 2025-06-23
23/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكلاب الشاردة: خطر يجوب شوارع لبنان... فكيف نحمي أنفسنا؟
Lebanon 24
الكلاب الشاردة: خطر يجوب شوارع لبنان... فكيف نحمي أنفسنا؟
02:30 | 2025-06-23
23/06/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الحرب.. "أوفر تايم" في وزارة لبنانية
Lebanon 24
بسبب الحرب.. "أوفر تايم" في وزارة لبنانية
03:15 | 2025-06-23
23/06/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصاب: نناشد الدولة السورية تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين الأبرياء
Lebanon 24
قصاب: نناشد الدولة السورية تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين الأبرياء
03:06 | 2025-06-23
23/06/2025 03:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعادة على لوائح "القوات"؟
Lebanon 24
سعادة على لوائح "القوات"؟
02:45 | 2025-06-23
23/06/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
10:53 | 2025-06-22
22/06/2025 10:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب اقتحم حفل نانسي عجرم وأزعجها... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت عنه
Lebanon 24
مُعجب اقتحم حفل نانسي عجرم وأزعجها... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت عنه
06:46 | 2025-06-22
22/06/2025 06:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
09:00 | 2025-06-22
22/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
Lebanon 24
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
06:56 | 2025-06-22
22/06/2025 06:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-06-23
إيران تتفادى المواجهة المباشرة مع واشنطن وتحرك روسي للتهدئة
02:30 | 2025-06-23
الكلاب الشاردة: خطر يجوب شوارع لبنان... فكيف نحمي أنفسنا؟
03:15 | 2025-06-23
بسبب الحرب.. "أوفر تايم" في وزارة لبنانية
03:06 | 2025-06-23
قصاب: نناشد الدولة السورية تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين الأبرياء
02:45 | 2025-06-23
سعادة على لوائح "القوات"؟
02:33 | 2025-06-23
البستاني أدان التفجير في دمشق: لإنزال أقسى العقوبات بالمخططين والمسهلين والمنفذين
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
23/06/2025 10:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
23/06/2025 10:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
23/06/2025 10:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24