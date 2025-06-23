مرجع كنسي مطمئن: القرار بيد الدولة

لفت مرجع كنسي الى أنه إطلع من المرجعيات في على الموقف الواضح والعلني للدولة والذي يتم تداوله بين الرؤساء حيال ما يحصل في المنطقة والإقليم ، مؤكدا ان الدولة بكل مؤسساتها الدستورية تجزم بأن قرار الحرب والسلم هو في يدها، وأن تحييد لبنان اليوم هو أمر محسوم من دون أي نقاش وأي تلاعب بأمنه لن يمر مرور الكرام وسيحمل فاعله مسؤولية كبيرة لأن لبنان هو بغنى اليوم عن أي تداعيات .

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