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لبنان
مرجع كنسي مطمئن: القرار بيد الدولة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
23-06-2025
|
02:15
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لفت مرجع كنسي الى أنه إطلع من المرجعيات
العليا
في
لبنان
على الموقف الواضح والعلني للدولة والذي يتم تداوله بين الرؤساء حيال ما يحصل في المنطقة والإقليم ، مؤكدا ان الدولة بكل مؤسساتها الدستورية تجزم بأن قرار الحرب والسلم هو في يدها، وأن تحييد لبنان اليوم هو أمر محسوم من دون أي نقاش وأي تلاعب بأمنه لن يمر مرور الكرام وسيحمل فاعله مسؤولية كبيرة لأن لبنان هو بغنى اليوم عن أي تداعيات .
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المصدر:
لبنان 24
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