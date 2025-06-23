الحاج: استهداف كنيسة مار الياس محاولة لترهيب المسيحيين وتهجيرهم

كتب النائب على منصة "إكس":

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"العمل الارهابي الذي استهدف المؤمنين في في ، محاولة لترهيب وتهجير من كما حصل في ودول اخرى في هذا الشرق. كل التعازي للبطريرك ولطائفة الروم الأرثوذكس، وكلنا ايمان ان تتمكن دول الشرق من النهوض من محاور الشرّ والتطرّف والأحادية، لبناء دول حرّة ومسؤولة تحترم القيم الإنسانية وتحمي التعددية".