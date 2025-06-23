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لبنان
الحاج: استهداف كنيسة مار الياس محاولة لترهيب المسيحيين وتهجيرهم
Lebanon 24
23-06-2025
|
01:31
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كتب النائب
رازي الحاج
على منصة "إكس":
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"العمل الارهابي الذي استهدف المؤمنين في
كنيسة مار إلياس
في
دمشق
، محاولة لترهيب وتهجير
المسيحيين
من
سوريا
كما حصل في
العراق
ودول اخرى في هذا الشرق. كل التعازي للبطريرك
يوحنا العاشر اليازجي
ولطائفة الروم الأرثوذكس، وكلنا ايمان ان تتمكن دول الشرق من النهوض من محاور الشرّ والتطرّف والأحادية، لبناء دول حرّة ومسؤولة تحترم القيم الإنسانية وتحمي التعددية".
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