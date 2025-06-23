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لبنان

سعادة على لوائح "القوات"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2025 | 02:45
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شكلت الزيارة التي قام بها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى البترون في نهاية الاسبوع الماضي، محطة مهمة لا سيما في ضوء الحديث الذي حُكي هناك والسقف المرتفع الذي رفعه جعجع واستدعى رداً من"التيار الوطني الحر".
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الا ان اللافت كان وجود النائب السابق سامر سعادة الى جانب جعجع في جولته، ما اثار الكثير من التساؤلات حول امكان ان يكون سعادة أحد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة على لوائح "القوات"، خصوصاً بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينه وبين رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وادى الى ابتعاد سعادة بشكل نهائي عن "الكتائب".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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