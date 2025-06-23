سعادة على لوائح "القوات"؟

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شكلت الزيارة التي قام بها " " الى في نهاية الاسبوع الماضي، محطة مهمة لا سيما في ضوء الحديث الذي حُكي هناك والسقف المرتفع الذي رفعه واستدعى رداً من" ".الا ان اللافت كان وجود النائب السابق الى جانب جعجع في جولته، ما اثار الكثير من التساؤلات حول امكان ان يكون أحد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة على لوائح "القوات"، خصوصاً بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينه وبين الجميل وادى الى ابتعاد سعادة بشكل نهائي عن " ".