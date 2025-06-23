البستاني أدان التفجير في دمشق: لإنزال أقسى العقوبات بالمخططين والمسهلين والمنفذين

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"ندين التفجير الإرهابي الذي حصل في في . أمام تحدٍ باتخاذ كل الإجراءات لضمان أمن كل مواطنيها من كل المكوّنات وخصوصاً التي تتعرّض للإضطهاد العنفي. كما نطالب بإنزال أقسى بالمخططين والمسهلين والمنفذين".