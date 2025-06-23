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لبنان

البستاني أدان التفجير في دمشق: لإنزال أقسى العقوبات بالمخططين والمسهلين والمنفذين

Lebanon 24
23-06-2025 | 02:33
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كتب النائب فريد البستاني على منصة "إكس":
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"ندين التفجير الإرهابي الذي حصل في كنيسة مار الياس في دمشق. الدولة السورية أمام تحدٍ باتخاذ كل الإجراءات لضمان أمن كل مواطنيها من كل المكوّنات وخصوصاً التي تتعرّض للإضطهاد العنفي. كما نطالب بإنزال أقسى العقوبات بالمخططين والمسهلين والمنفذين".
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