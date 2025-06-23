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لبنان

بسبب الحرب.. "أوفر تايم" في وزارة لبنانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2025 | 03:15
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علمَ "لبنان24" أنَّ موظفين من وزارة المالية عمدوا إلى العمل "أوفر تايم" داخل الوزارة خلال أيام العطل، وذلك لإدخال بيانات سابقة وقديمة إلى "النظام الخاص بالوزارة".
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وذكرت المعلومات أنَّ تلك البيانات تعود إلى فترات سابقة لاسيما خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والتي لم يتسنّ للوزارة إدخالها إلى نظامها الخاص وبالتالي مكننتها.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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