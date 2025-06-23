بسبب الحرب.. "أوفر تايم" في وزارة لبنانية

علمَ " " أنَّ موظفين من عمدوا إلى العمل "أوفر تايم" داخل الوزارة خلال أيام العطل، وذلك لإدخال بيانات سابقة وقديمة إلى "النظام الخاص بالوزارة".

Advertisement

وذكرت المعلومات أنَّ تلك البيانات تعود إلى فترات سابقة لاسيما خلال الحرب الأخيرة على والتي لم يتسنّ للوزارة إدخالها إلى نظامها الخاص وبالتالي مكننتها.