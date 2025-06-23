بول الحامض: الكوارث البيئية لا تعترف بالحدود

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رأى الممثل الحصري للاتحاد العربي للحياة البرية والبحرية في وسوريا، الدكتور بول الحامض، في بيان أن "لبنان وسورية لن يكونا بمنأىعن التداعيات البيئية الكارثية المحتملة لأي مواجهة إقليمية واسعة، خصوصًا في حال استهداف منشآت نووية أو مفاعلات كيميائية بل سيكون من بين الدول الأكثر تأثرًا بيئيًا نتيجة موقعهما الجغرافي القريب من بؤر التصعيد"، محذرًا من "تلوّث الهواء، والمياه الجوفية، والتربة، وما قد يتبع ذلك من أمطار حمضية ومخلفات سامة تطال الإنسان والحياة البرية والبحرية".ودعا والمنظمات البيئية إلى "التدخل العاجل والضغط لوقف التصعيد العسكري وتحقيق تحييد تام للبيئة والطبيعة عن ساحات الحرب"، مؤكدًا أن "الحرب لا تنتهي مع وقف إطلاق النار، بل تبدأ بعدها مع معركة التعافي البيئي والصحي، التي غالبًا ما تُهمل رغم فداحة آثارها".وختم بدعوة إلى جعل "صوت البيئة حاضرًا بقوة وسط ضجيج المدافع"، مشددًا أن " البيئية لا تعترف بالحدود... وإذا اشتعلت النار في منطقة، فإن دخانها سيصل إلى الجميع".