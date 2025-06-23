الدفاع المدني: 106 مهمات خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أفادت بان عناصرها نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 106 مهمات، توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 74، اعشاب: 55، أعشاب وأشجار: 3، منازل: 1، سيارات: 2، مؤسسات 2، نفايات: 6، كهرباء: 3، خيم: 1، مستودعات: 1-انقاذ: 2-اسعاف: 17: حالات طارئة: 10، حوادث سير: 5، نقل مرضى: 2-خدمات عامة: 3-سلامة عامة: 10