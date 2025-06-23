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لبنان

كريمة بحث والنائب عبود في هموم طرابلس

Lebanon 24
23-06-2025 | 04:45
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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة في مكتبه في القصر البلدي، النائب جميل عبود، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي. وتناول البحث هموم وقضايا، طرابلس، وضرورة تكاتف جميع قيادات المدينة وفاعليات ونقاباتها وجمعياتها مع البلدية، للنهوض بالمدينة.
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وبعد أن قدم عبود التهاني للرئيس كريمة والأعضاء، وضع حصته من الزفت بتصرف بلدية طرابلس. وقال :"جئت اليوم لأقدم التهنئة إلى رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبدالحميد كريمة ولكي أشد على يده وأتمنى له التوفيق في مهامه وأسأل الله أن يأخذ بيده نحو خير طرابلس التي تعنينا جميعا ونسعى لخدمتها والنهوض بها. وهنا أريد أن أؤكد أمرا أساسيا، هو أن طرابلس تعني كل أهلها وأن المسيحيين جزء لا يتجزأ من أهل المدينة وهم معنيون بها، وأنا كنائب طرابلسي مسيحي من طائفة الروم الأرثوذكس معني بالبلدية وبكل دائرة أو مصلحة فيها، ومعني بتطوير المدينة".

 

وقال: "هنا لا بد من الإشارة إلى محاولات تهميش الحضور المسيحي النيابي خلال المشاورات التي أعقبت الانتخابات البلدية، ففي هذه الانتخابات لم نُمثل كمسيحيين في المجلس البلدي بالرغم من أن أبناء طرابلس أعطوا أصواتهم للمسيحيين وأثبتوا كل إنفتاح وإيمان بالتنوع، لكن محاولات الإقصاء النيابي المسيحي جاءت من قبل بعض النواب الذين حاولوا إحتكار المفاوضات، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا نقبل به، فنحن أبناء لهذه المدينة وتهمنا كل شاردة وواردة وكل تفصيل فيها، وأتمنى في المرحلة المقبلة أن يكون التنسيق النيابي أكبر وأن يتخلى البعض عن أنانياتهم ".

 

وختم :"أجدد تهنئتي ومباركتي للرئيس عبد الحميد كريمة واتمنى أن يكون العهد البلدي الجديد منتجا ومثمرا وفاعلا أقله لحل الأزمات المزمنة التي تواجهها طرابلس".
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