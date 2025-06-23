كريمة بحث والنائب عبود في هموم طرابلس

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استقبل رئيس بلدية الدكتور في مكتبه في البلدي، عبود، بحضور عدد من . وتناول البحث هموم وقضايا، طرابلس، وضرورة تكاتف جميع قيادات المدينة وفاعليات ونقاباتها وجمعياتها مع البلدية، للنهوض بالمدينة.وبعد أن قدم عبود التهاني للرئيس كريمة والأعضاء، وضع حصته من الزفت بتصرف بلدية طرابلس. وقال :"جئت اليوم لأقدم التهنئة إلى رئيس بلدية طرابلس الدكتور ولكي أشد على يده وأتمنى له التوفيق في مهامه وأسأل الله أن يأخذ بيده نحو خير طرابلس التي تعنينا جميعا ونسعى لخدمتها والنهوض بها. وهنا أريد أن أؤكد أمرا أساسيا، هو أن طرابلس تعني كل أهلها وأن جزء لا يتجزأ من أهل المدينة وهم معنيون بها، وأنا كنائب من معني بالبلدية وبكل دائرة أو مصلحة فيها، ومعني بتطوير المدينة".وقال: "هنا لا بد من الإشارة إلى محاولات تهميش النيابي خلال المشاورات التي أعقبت ، ففي هذه الانتخابات لم نُمثل كمسيحيين في بالرغم من أن أبناء طرابلس أعطوا أصواتهم للمسيحيين وأثبتوا كل إنفتاح وإيمان بالتنوع، لكن محاولات الإقصاء النيابي المسيحي جاءت من قبل بعض النواب الذين حاولوا إحتكار المفاوضات، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا نقبل به، فنحن أبناء لهذه المدينة وتهمنا كل شاردة وواردة وكل تفصيل فيها، وأتمنى في المرحلة المقبلة أن يكون التنسيق النيابي أكبر وأن يتخلى البعض عن أنانياتهم ".وختم :"أجدد تهنئتي ومباركتي للرئيس كريمة واتمنى أن يكون البلدي الجديد منتجا ومثمرا وفاعلا أقله لحل الأزمات المزمنة التي تواجهها طرابلس".