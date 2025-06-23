مجلس أمناء "رؤية العوربة" أعلن تأجيل مؤتمره الى موعد لاحق

اعلن مجلس أمناء "رؤية العوربة" الذي كان مقررا في الصرح البطريركي في يوم الاربعاء 25 الحالي، الى موعد لاحق، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة وتصاعد العمليات الحربية في المنطقة، وانشغال رئيس الجمهورية بالاتصالات الداخلية والخارجية للحد من تأثيراتها على .

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