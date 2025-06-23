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لبنان

هاشم: لاتّخاذ كل الخطوات لدرء الاخطار عن لبنان

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:09
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 اعتبر عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم  ان "ما حصل من اعتداء على احدى الكنائس في دمشق مدان بكل القيم الاخلاقية وعودة للارهاب الذي قد لا يوفر مكانا في المنطقة وهذا ما يستدعي الانتباه ومواجهة الاخطار التي تحدق بالمنطقة العربية و التي قد لا توفر وطننا"، داعيا الى " اتخاذ كل الخطوات لدرء الاخطار عن لبنان ".
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