هاشم: لاتّخاذ كل الخطوات لدرء الاخطار عن لبنان

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اعتبر عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب هاشم ان "ما حصل من اعتداء على احدى الكنائس في مدان بكل القيم الاخلاقية وعودة للارهاب الذي قد لا يوفر مكانا في المنطقة وهذا ما يستدعي الانتباه ومواجهة الاخطار التي تحدق بالمنطقة العربية و التي قد لا توفر وطننا"، داعيا الى " اتخاذ كل الخطوات لدرء الاخطار عن ".