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لبنان

بالصور: جرحى بحادث سير مروع على طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:06
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وقع حادث سير مروع قبل ظهر الإثنين على طريق ضهر البيدر بين سيارتين ما أدى إلى وقوع جرحى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وشهدت المحلة زحمة سير خانقة في الاتجاهين، وعملت القوى الأمنية على معالجة الامر. 
 
 
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