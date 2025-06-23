بالصور: جرحى بحادث سير مروع على طريق ضهر البيدر

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وقع حادث سير مروع قبل ظهر الإثنين على بين سيارتين ما أدى إلى وقوع جرحى، وفق ما أفادت مندوبة " ".وشهدت المحلة زحمة سير خانقة في الاتجاهين، وعملت القوى الأمنية على معالجة الامر.