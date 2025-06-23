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لبنان

دعم مشترك وخطط إنقاذ.. لقاء لبحث أوضاع طرابلس بين وفد الرافعي وزمرلي

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:32
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زار وفد مشترك من جمعية الدكتور عبد المجيد الرافعي ولقاء الثلاثاء رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، وضم الوفد كلاً من الدكتورة لينا رافعي، الدكتور بشير مواس، الدكتور نبيل فتال، الدكتور سليم مسعد، والسيد رياض مرحبا.
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وقد هنّأ الوفد المهندس زمرلي بانتخابه رئيساً للاتحاد، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم مدينة طرابلس، لا سيما التحديات الكبيرة التي تواجه البلدية في مختلف الملفات الخدماتية.

وأعرب أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لكل جهد صادق يُبذل بهدف إنقاذ طرابلس من أوضاعها المزرية، خصوصاً على صعيد الخدمات العامة.

من جهته، أكد المهندس زمرلي التزام المجلس الجديد بمواجهة هذه التحديات، والعمل على إيجاد حلول فعّالة ومستدامة لها، مشيراً إلى أنه بدأ بدراسة الملفات والمعوقات التي تعترض العمل البلدي وتُعيق تطوير الخدمات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة مدينة طرابلس وأهلها، مؤكدين أن خدمة المدينة والنهوض بها هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المخلصين.
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