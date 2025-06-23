دعم مشترك وخطط إنقاذ.. لقاء لبحث أوضاع طرابلس بين وفد الرافعي وزمرلي

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زار وفد مشترك من جمعية الدكتور ولقاء الثلاثاء رئيس المهندس وائل زمرلي، وضم الوفد كلاً من الدكتورة ، الدكتور بشير ، الدكتور ، الدكتور سليم مسعد، والسيد مرحبا.وقد هنّأ الوفد المهندس زمرلي بانتخابه رئيساً للاتحاد، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من التي تهم مدينة ، لا سيما التحديات الكبيرة التي تواجه البلدية في مختلف الملفات الخدماتية.وأعرب أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لكل جهد صادق يُبذل بهدف إنقاذ طرابلس من أوضاعها المزرية، خصوصاً على صعيد .، أكد المهندس زمرلي بمواجهة هذه التحديات، والعمل على إيجاد حلول فعّالة ومستدامة لها، مشيراً إلى أنه بدأ بدراسة الملفات والمعوقات التي تعترض وتُعيق تطوير الخدمات.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة مدينة طرابلس وأهلها، مؤكدين أن والنهوض بها هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المخلصين.