المركز الكاثوليكي للإعلام يدين تفجير كنيسة مار الياس في دمشق

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دان في بيان، التفجير الإرهابي الذي استهدف في ، داعياً السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة وتشديد التدابير الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تطال أبناء الطائفة في ، والذين يتمسكون بحقهم في الوجود والحضور على أرضهم.وحذر المركز من خطورة السيناريوهات الجديدة التي تهدد أمن المنطقة، مؤكداً أن الوجود المسيحي في سوريا يمثل شهادة حقيقية وجزءاً أساسياً من تركيبة المجتمع.كما شدد البيان على وحدة التماسك والتضامن مع الكنيسة في سوريا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا، أن تُعاد أسس السلام والأمن في المنطقة.