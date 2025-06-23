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لبنان

المركز الكاثوليكي للإعلام يدين تفجير كنيسة مار الياس في دمشق

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:37
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دان المركز الكاثوليكي للإعلام في بيان، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في دمشق، داعياً السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات حازمة وتشديد التدابير الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تطال أبناء الطائفة المسيحية في سوريا، والذين يتمسكون بحقهم في الوجود والحضور على أرضهم.
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وحذر المركز من خطورة السيناريوهات الجديدة التي تهدد أمن المنطقة، مؤكداً أن الوجود المسيحي في سوريا يمثل شهادة حقيقية وجزءاً أساسياً من تركيبة المجتمع.

كما شدد البيان على وحدة التماسك والتضامن مع الكنيسة الأرثوذكسية في سوريا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا، على أمل أن تُعاد أسس السلام والأمن في المنطقة.
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