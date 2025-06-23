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لبنان

في حيّ الأميركان... الجيش يكشف على أحد الأبنية (صور)

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يقوم بالكشف على أحد الأبنية في حيّ الأميركان في منطقة الحدث، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
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وسحب الجيش صاروخاً من مخلفات العدوان الإسرائيليّ.
 
 
وفي سياق منفصل، تقوم طائرة مسيّرة إسرائيليّة بالتحليق فوق الضاحية الجنوبيّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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