في حيّ الأميركان... الجيش يكشف على أحد الأبنية (صور)

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش يقوم بالكشف على أحد الأبنية في حيّ الأميركان في منطقة الحدث، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

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وسحب الجيش صاروخاً من مخلفات العدوان الإسرائيليّ.

وفي سياق منفصل، تقوم طائرة مسيّرة إسرائيليّة بالتحليق فوق الضاحية الجنوبيّة.