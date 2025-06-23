أيام حارّة ورطوبة خانقة.. هكذا سيكون الطقس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة، حيث يتكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة وبالتالي زيادة الشعور بالحر، كما نشهد ارتفاعا إضافيا بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، حيث يكون معتدل الحرارة ورطب على الساحل، وحار نسبيا وأعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، وبالتالي يتكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تسوء الرؤية أحيانا، أما الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية فتكون أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا.الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة، حيث يتكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة وبالتالي زيادة الشعور بالحر، كما نشهد ارتفاعا إضافيا بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا.الأربعاء: قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتشكل الضباب على التلال، وارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي االداخل.الخميس: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب على التلال، اما فوق الجبال وفي الداخل فتستمر درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تسجل أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات.